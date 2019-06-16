Конфликт в регионе Персидского залива: участники и их интересы

После того, как США при президенте Трампе в одностороннем порядке вышли из международной атомной сделки с Ираном, напряженность в отношениях между двумя странами усилилась. Соединенные Штаты также ввели против Исламской Республики масштабные экономические санкции.

Иран и Саудовская Аравия

Одновременно Иран уже давно вовлечен в конфликт с Саудовской Аравией, которая так же, как и он сам, претендует на лидерство в регионе. Два государства преследуют различные интересы в Сирии, где Тегеран поддерживает Асада, а Эр-Рияд — оппозиционные силы, и в Йемене, где Иран помогает повстанцам-хуситам, а Саудовская Аравия — регулярной армии. Иран и Саудовская Аравия также проводят различную политику в отношении Израиля.

Эксперт по Ближнему Востоку берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik) Гидо Штайнберг (Guido Steinberg) уверен в том, что за обоими предполагаемыми нападениями на танкеры в Оманском заливе стоит Иран. "К такому выводу подталкивают обстоятельства нападения. Кроме того, иранцы хотят показать США, что они могут атаковать нефтяную торговлю в Персидском заливе и Ормузском проливе", — пояснил он в интервью DW.

Если Иран действительно несет ответственность за эти нападения, то его послание очевидно: такая атака сильно повлияла бы на глобальную нефтяную промышленность. Глава МИД Ирана Джавад Зариф называет обвинения в адрес его страны беспочвенными. Со своей стороны, другой эксперт фонда "Наука и политика" Маркус Каим (Markus Kaim) полагает, что Иран не может быть заинтересован в вооруженном столкновении с США, поскольку в военном отношении он безнадежно слабее.

Соединенные Штаты Америки

Президент США Дональд Трамп не убежден в том, что атомная сделка с Ираном дала желаемый результат. В мае 2018 года он назвал этот договор "катастрофическим". Трамп неоднократно критиковал иранское правительство за предполагаемые нарушения сделки. Президент США придерживается той точки зрения, что Иран, заполучив ядерное оружие, станет неприступным и в результате станет вести себя в регионе еще агрессивнее.

Эту обеспокоенность разделяют и два ближайших союзника США в регионе — Саудовская Аравия и Израиль. Они состоят в тесной дружбе с Вашингтоном. США же заинтересованы в безопасной транспортировке нефти.

Оманский залив — это игольное ушко. Через него проходят все суда, которые загружают нефть на восточном побережье Аравийского полуострова, и США хотят обезопасить этот маршрут. В то же время Трамп не желает нового витка эскалации в Оманском заливе. Это подтвердил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Тегеран.

Саудовская Аравия

Саудовское королевство обеспокоено угрозой иранской экспансии. Вражда между Ираном и Саудовской Аравией зиждется не на одном лишь межконфессиональном конфликте. На карту поставлено политическое лидерство на Ближнем и Среднем Востоке. В Эр-Рияде наблюдают, как Иран расширяет свое влияние то военным, как в Сирии или Йемене, то дипломатическим путем, как в Ираке. Чтобы противостоять этому, новый могущественный лидер Саудовской Аравии — наследный принц Мухаммед бен Сальман четыре года назад создал международную коалицию.

С тех пор эта коалиция сражается в Йемене с повстанцами-хуситами, которые получают поддержку от Ирана. Однако после убийства в октябре в саудовском консульстве в Стамбуле критика саудовского режима Джамаля Хашогги, эта война лишь подрывает и без того подорванную репутацию Саудовской Аравии. Поэтому Эр-Рияд заинтересован в том, чтобы этот конфликт не разрастался.

Израиль