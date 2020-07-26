Конфликт в популярном вильнюсском клубе пришлось решать полиции: и все из-за русского языка

"Молодой человек оскорбил меня, поэтому я его два раза ударила по лицу", — сказала Регина Григорович-Петрулевич, которую Вильнюсский суд признал виновной в нарушении общественного порядка. Женщина ранее была судима 8 раз, это был уже 9-й приговор.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в ночном баре на ул. Траку 8 марта, в 7.05 ч. Григорович-Петрулевич свою вину признала. Она сказала, что около 6 ч. приехала с друзьями в клуб, где и произошел словесный конфликт.

"Все произошло потому, что я с подругой говорила по-русски, а молодой человек сказал, что это место для литовцев", — объяснила свои мотивы молодая женщина. "Я стала все объяснять охраннику, вмешался тот молодой человек, который меня оскорбил, поэтому я два раза ударила его в лицо", — сказала Григорович-Петрулевич, объяснив, что после этого на нее надели наручники и передали полиции.

Пострадавший уверяет, что его ударили только потому, что он пытался помочь охранникам, которые не понимали, что девушка им говорит по-русски. "Я предложил услуги переводчика, но мне сказали уйти, я пошел в курилку, но девушки и молодой человек громко конфликтовали с охраной, бранились, поэтому я вернулся и предложил вызвать полицию, — сказал он. — Тогда одна из девушек два раза ударила меня в лицо — я выронил телефон, разбилось стекло".

По словам пострадавшего, после этого охрана надела на девушку наручники и вызвала полицию. Охранники подтвердили, что девушки и их друг вели себя агрессивно. "Нас вызвали в клуб, работник клуба указал троих клиентов, которые вели себя агрессивно, и попросили выпроводить их, — сказал один охранник. — Когда мы их вывели на улицу, мужчина бранился и провоцировал нас, а светловолосая женщина вдруг отошла в сторону и два раза ударила молодого человека по лицу. Пролилась кровь".

Подруга Григорович-Петрулевич уверяла, что зачинщиком конфликта был пострадавший — якобы ему не понравилось, что они между собой говорили по-русски. "Регина не выдержала и ударила его", — сказала она.