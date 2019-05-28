Конфликт в Косово разгорается с новой силой: cербская армия приведена в боевую готовность

Представитель Бюро правительства Сербии по Косову и Метохии Марко Джурич уведомил представителей Евросоюза о том, что сербские власти будут готовы жестко реагировать, если Приштина продолжит действовать в том же ключе.

Репортер канала РТС, находящийся в Косове, рассказал, что на улицах сербских муниципалитетов Зубин-Поток и Косовска-Митровица на севере региона развернуты силы ROSA (спецназа МВД Косова). Местные сербы возвели на улицах баррикады, во время штурма которых были ранены по меньшей мере двое сербов и один албанец-полицейский. Полиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Косовские полицейские сообщили о вооруженном сопротивлении: во время перестрелки спецназа с неизвестным противником было выпущено не менее 200 пуль. Подавлять беспорядки приехало 73 полицейских машины. Президент Косова Хашим Тачи встретился с представителями правоохранительных органов, чтобы обсудить ситуацию.

Полиция непризнанной республики во время беспорядков задержала по меньшей мере десятерых человек, в их числе —российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник UNMIK, миссии ООН по делам временной администрации в Косове.