Конфликт в Косово разгорается с новой силой: cербская армия приведена в боевую готовность

Беспорядки начались после того, как вооруженный спецназ вошел в дома жителей сербских муниципалитетов около 6 часов утра вторника и арестовал 23 человек сербской и боснийской национальности. По неподтвержденной информации от полиции Косова, аресты связаны с организованной преступностью, убийством сербского политика Оливера Ивановича в январе 2018 года и косовского полицейского Энвера Зумбери в 2011 году.
На выступлении перед парламентом страны 27 мая Вучич заявил, что стоит признать потерю контроля над регионом, прекратить ”ложь и самообман” и начать попытки наладить контакт с властями непризнанной республики. По его словам, Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию, а также понесла значительные экономические убытки, но с этими фактами необходимо смириться.
Тогда же сообщалось, что сербский президент ожидает нападения косовских албанцев на сербов в спорном регионе. ”Албанцы ведут себя все нервознее. Вопрос дней и месяцев, когда они нападут на сербов в Косове и Метохии”, — cказал он.
Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косово прекратились в марте 2017 года.