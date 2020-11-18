18.11.2020, 18:45

Компания Pfizer еще более повысила оценку эффективности вакцины от COVID-19

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Компания Pfizer еще более повысила оценку эффективности вакцины от COVID-19
Reuters

Фармацевтическая компания Pfizer объявила о 95-процентной эффективности вакцины от COVID-19, созданной совместно с BioNTech. Сообщение о завершении третьей фазы испытаний вакцины опубликовано на сайте Pfizer.

Как утверждает компания, вакцина показала эффективность вне зависимости от возраста, расы и этнической принадлежности испытуемых. Предварительные итоги испытаний показывали 90-процентную эффективность, говорила Pfizer.

Вакцина оказалась на 94% эффективна для людей старше 65 лет, утверждает Pfizer.

The New York Times пишет, что эту возрастную группу сложно защитить с помощью вакцин даже от обычного гриппа. Как сказала изданию иммунолог из Йельского университета Акико Ивасаки, такой результат Pfizer ”действительно замечательный”.

Фармкомпания также отчиталась об отсутствии серьезных побочных эффектов препарата.

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В ближайшие дни Pfizer обратится в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами при минздраве США за срочным разрешением на вакцину.

Первые дозы препарата Pfizer, вероятно, получат медработники, а также люди из других групп риска, например, пожилые, пишет NYT.

Pfizer и BioNTech планируют в 2020 году выпустить 50 миллионов доз вакцины, в 2021-м — 1,3 миллиарда.

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