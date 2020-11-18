Компания Pfizer еще более повысила оценку эффективности вакцины от COVID-19

Как утверждает компания, вакцина показала эффективность вне зависимости от возраста, расы и этнической принадлежности испытуемых. Предварительные итоги испытаний показывали 90-процентную эффективность, говорила Pfizer.
Вакцина оказалась на 94% эффективна для людей старше 65 лет, утверждает Pfizer.
The New York Times пишет, что эту возрастную группу сложно защитить с помощью вакцин даже от обычного гриппа. Как сказала изданию иммунолог из Йельского университета Акико Ивасаки, такой результат Pfizer ”действительно замечательный”.
Фармкомпания также отчиталась об отсутствии серьезных побочных эффектов препарата.
В ближайшие дни Pfizer обратится в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами при минздраве США за срочным разрешением на вакцину.
Первые дозы препарата Pfizer, вероятно, получат медработники, а также люди из других групп риска, например, пожилые, пишет NYT.
Pfizer и BioNTech планируют в 2020 году выпустить 50 миллионов доз вакцины, в 2021-м — 1,3 миллиарда.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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