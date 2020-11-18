Компания Pfizer еще более повысила оценку эффективности вакцины от COVID-19

Как утверждает компания, вакцина показала эффективность вне зависимости от возраста, расы и этнической принадлежности испытуемых. Предварительные итоги испытаний показывали 90-процентную эффективность, говорила Pfizer.

Вакцина оказалась на 94% эффективна для людей старше 65 лет, утверждает Pfizer.

The New York Times пишет, что эту возрастную группу сложно защитить с помощью вакцин даже от обычного гриппа. Как сказала изданию иммунолог из Йельского университета Акико Ивасаки, такой результат Pfizer ”действительно замечательный”.

Фармкомпания также отчиталась об отсутствии серьезных побочных эффектов препарата.

В ближайшие дни Pfizer обратится в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами при минздраве США за срочным разрешением на вакцину.

Первые дозы препарата Pfizer, вероятно, получат медработники, а также люди из других групп риска, например, пожилые, пишет NYT.

Pfizer и BioNTech планируют в 2020 году выпустить 50 миллионов доз вакцины, в 2021-м — 1,3 миллиарда.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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