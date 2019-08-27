Компания Johnson & Johnson оштрафована на 572 млн долларов. Ее признали виновной в опиоидном кризисе, от которого погибли тысячи людей

Так в стране называют эпидемию зависимости от опиоидных анальгетиков и смертей от передозировки этих лекарств. По данным американских властей, в 1999-2017 годах из-за опиоидной зависимости умерли почти 400 тысяч американцев. В 2017-м президент США Дональд Трамп объявил опиоидный кризис чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения и создал комиссию по борьбе с ним.

В том же году генеральный прокурор штата Оклахома Майк Хантер подал иск против производителей опиодных анальгетиков Teva Pharmaceuticals, Purdue Pharma и Janssen. Последняя — ”дочка” корпорации Johnson & Johnson. Хантер утверждал, что эти компании преувеличивали эффективность своих лекарств и преуменьшали риск зависимости от них. В иске говорилось, что от опиоидной эпидемии в Оклахоме погибли не менее четырех с половиной тысяч человек. Власти штата оценили стоимость 30-летней программы борьбы с кризисом в 17 миллиардов долларов. Именно такую сумму Хантер требовал взыскать с фармацевтических компаний.

В итоге суд уменьшил размер компенсации почти в 30 раз — до 572 миллионов долларов. Как пишет CNBC, инвесторы ожидали, что Johnson & Johnson могут обязать заплатить до пяти миллиардов долларов, поэтому после решения суда акции компании выросли более чем на 5%.