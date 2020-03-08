08.03.2020, 11:49

Компания airBaltic прекращает полеты в Милан и Верону: вчера на борту был больной коронавирусом

В Латвии появился второй больной
EST
Компания airBaltic прекращает полеты в Милан и Верону: вчера на борту был больной коронавирусом
Andres Putting

8 марта 2020 года airBaltic получила информацию о том, что у одного пассажира, летевшего 7 марта рейсом BT630, констатировано заболевание "Covid-19". Рейсом BT630 Милан - Рига летело 39 пассажиров и 5 членов экипажа. Авиакомпания предоставила всю необходимую информацию по рейсу BT630 и сотрудничает с компетентными учреждениями.

Как пишет rus.delfi.lv, предположительно, женщина (жительница Латвии) заразилась вирусом на курорте Червиния, который находится на севере Италии неподалеку от границы со Швейцарией. Заболевшая находилась в группе туристов с 29 февраля по 7 марта.

В Латвию заболевшая женщина вернулась рейсом авиакомпании airBaltic Милан-Рига. Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии.

Таким образом, число больных новым короновирусом достигло в Латвии двух человек.

По соображениям, связанным со здоровьем и безопасностью, компания airBaltic приняла решение в настоящий момент прекратить все полеты в Милан и Верону и в обратном направлении до конца апреля. С пассажирами, которые зарезервировали билеты на указанные рейсы, авиакомпания свяжется лично.

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В соответствии с принятыми на предприятии мерами безопасности полная дезинфекция самолета будет закончена в ближайшие часы. Уже 7 марта была проведена его превентивная дезинфекция. Конкретный экипаж временно не будет исполнять свои обязанности.

Пассажиры конкретного рейса могут связаться с Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в Латвии по телефонам 67081508, 67501590, 27802228 и на spkc.gov.lv или обратиться в местный центр профилактики и контроля заболеваний соответствующей страны. ЦПКЗ информирует ответственные учреждения других стран, граждане которых летели этим рейсом.

Как сообщили Delfi в Департаменте здоровья, на данный момент к ним от латвийских коллег не поступала информация о том, что указанным рейсом в самолете летели граждане Эстонии.

В настоящий момент новым китайским коронавирусом в Эстонии заражены 10 человек, из них 8 подхватили заразу на борту самолета, совершавшего 29 февраля рейс Бергамо - Рига.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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