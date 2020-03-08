Компания airBaltic прекращает полеты в Милан и Верону: вчера на борту был больной коронавирусом

Как пишет rus.delfi.lv, предположительно, женщина (жительница Латвии) заразилась вирусом на курорте Червиния, который находится на севере Италии неподалеку от границы со Швейцарией. Заболевшая находилась в группе туристов с 29 февраля по 7 марта.

В Латвию заболевшая женщина вернулась рейсом авиакомпании airBaltic Милан-Рига. Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии.

Таким образом, число больных новым короновирусом достигло в Латвии двух человек.

По соображениям, связанным со здоровьем и безопасностью, компания airBaltic приняла решение в настоящий момент прекратить все полеты в Милан и Верону и в обратном направлении до конца апреля. С пассажирами, которые зарезервировали билеты на указанные рейсы, авиакомпания свяжется лично.

В соответствии с принятыми на предприятии мерами безопасности полная дезинфекция самолета будет закончена в ближайшие часы. Уже 7 марта была проведена его превентивная дезинфекция. Конкретный экипаж временно не будет исполнять свои обязанности.