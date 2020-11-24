Комната vs бар: как именно коронавирус распространяется по воздуху

В настоящее время органы здравоохранения выделяют три возможных пути передачи коронавируса: маленькие капли от разговора или кашля, которые могут попасть в глаза, рот или нос стоящих поблизости людей; загрязненные поверхности (фомиты), хотя Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) указывают, что это наименее вероятный способ заразиться вирусом. О третьем способе более подробно пишет испанское издание El Pais.
Существует передача вируса через аэрозоли — вдыхание невидимых инфекционных частиц, выдыхаемых инфицированным человеком, которые, покинув рот, ведут себя так же, как дым. Без вентиляции аэрозоли остаются взвешенными в воздухе и со временем становятся все более плотными.
Дыхание, разговор и крик
В начале пандемии считалось, что основным средством передачи инфекции были крупные капли, которые мы выделяем при кашле или чихании. Но теперь мы знаем, что крик и пение в закрытых, плохо проветриваемых помещениях в течение длительного периода времени также увеличивают риск заражения. Это происходит потому, что громкий голос высвобождает в 50 раз больше частиц, содержащих вирус, чем когда мы вообще не говорим.
Эти аэрозоли, если они не распространяются через вентиляцию, становятся все более концентрированными, что увеличивает риск заражения. Ученые доказали, что эти частицы, которые мы также выбрасываем в атмосферу при простом дыхании и которые могут просачиваться из-за неправильно надетых масок , могут заразить людей, которые проводят более нескольких минут в радиусе пяти метров от инфицированного человека, в зависимости от продолжительности и характера взаимодействия. В следующем примере мы обозначили, какие условия увеличивают риск заражения в этой ситуации.
Весной органы здравоохранения не уделяли пристального внимания на передачу инфекции с помощью аэрозолей, но недавние научные публикации заставили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и CDC признать это. В публикации престижного журнала Science было обнаружено, что существуют ”неопровержимые доказательства” того, что воздушная передача является ”основным путем передачи” коронавируса, и теперь CDC отмечает, что ”при определенных условиях носители, похоже, заражали тех, кто находился на расстоянии более шести футов [двух метров]. Это происходило в закрытых помещениях с недостаточной вентиляцией. Иногда инфицированный человек тяжело дышал, например, когда пел или занимался спортом”.
Бар или ресторан
Вспышки коронавируса на мероприятиях и в таких заведениях, как бары и рестораны, являются причиной значительного количества заражений. Более того, они являются наиболее взрывоопасными: каждая вспышка в ночном клубе заражает в среднем 27 человек по сравнению с шестью во время семейных встреч в одной комнате. Одна из таких сверхбыстро распространяющихся вспышек произошла в клубе в южном испанском городе Кордова, где 73 человека сдали положительный тест после ночного отдыха. Ученые также недавно проанализировали вспышку в баре во Вьетнаме, где 12 посетителей заразились вирусом.
Такие сценарии сверхраспространения становятся встречаются всё чаще, а это означает, что наличие инструментов для предотвращения массовой передачи вируса в таких условиях является ключом к борьбе с пандемией.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
«Зенит» решил продать Дзюбу из-за скандала с интимным видео
Многие не заболевают на КОВИД вообще: иммунолог назвал причину
Отец Дзюбы ответил на вопрос о скандале вокруг сына
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина