Комната vs бар: как именно коронавирус распространяется по воздуху

Существует передача вируса через аэрозоли — вдыхание невидимых инфекционных частиц, выдыхаемых инфицированным человеком, которые, покинув рот, ведут себя так же, как дым. Без вентиляции аэрозоли остаются взвешенными в воздухе и со временем становятся все более плотными.

Дыхание, разговор и крик

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В начале пандемии считалось, что основным средством передачи инфекции были крупные капли, которые мы выделяем при кашле или чихании. Но теперь мы знаем, что крик и пение в закрытых, плохо проветриваемых помещениях в течение длительного периода времени также увеличивают риск заражения. Это происходит потому, что громкий голос высвобождает в 50 раз больше частиц, содержащих вирус, чем когда мы вообще не говорим.

Эти аэрозоли, если они не распространяются через вентиляцию, становятся все более концентрированными, что увеличивает риск заражения. Ученые доказали, что эти частицы, которые мы также выбрасываем в атмосферу при простом дыхании и которые могут просачиваться из-за неправильно надетых масок , могут заразить людей, которые проводят более нескольких минут в радиусе пяти метров от инфицированного человека, в зависимости от продолжительности и характера взаимодействия. В следующем примере мы обозначили, какие условия увеличивают риск заражения в этой ситуации.

Весной органы здравоохранения не уделяли пристального внимания на передачу инфекции с помощью аэрозолей, но недавние научные публикации заставили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и CDC признать это. В публикации престижного журнала Science было обнаружено, что существуют ”неопровержимые доказательства” того, что воздушная передача является ”основным путем передачи” коронавируса, и теперь CDC отмечает, что ”при определенных условиях носители, похоже, заражали тех, кто находился на расстоянии более шести футов [двух метров]. Это происходило в закрытых помещениях с недостаточной вентиляцией. Иногда инфицированный человек тяжело дышал, например, когда пел или занимался спортом”.