Комментарий: Новая путинская конституция ударит по женщинам

Владимир Путин подписал указ о вступлении в силу поправок в Конституцию РФ, и несмотря на то, что они носят широкий декларативный и популистский характер, президент уже дал быстрый старт законодательному креативу: "Приоритеты и ценности, за которые отдали голоса россияне, должны быть в полной мере реализованы в конкретных вещах, конкретных делах — в бюджетах, в федеральных программах и нацпроектах".

Теперь дело за малым — заставить россиян соответствовать придуманному в коридорах Кремля образу. Так уже делали с домашним насилием, комплексную проблему которого признают практически везде в мире, но в России ее просто нет — слишком крепкие семьи.

Почему семья — важный пропагандистский объект

Слово "ценности", которое выбрал Путин, неслучайно. Его спорное, с точки зрения духа закона, возвращение в 2012 году потребовало перезапуска государственной идеологической машины после президентства Медведева через усиление образа "Отца народа".

Патерналистская позиция Путина привела к неизбежной в таком случае патриархальной идеологии и держится на таких много раз описанных "ценностях", как ретроспективное преклонение перед историческими победами России, запугивание возвратом к хаосу 90-х годов, удержание цельности территории, защита от агрессии внешних врагов, православный культурный код и, наконец, семья, как в рекламе майонеза — крепкая ячейка общества, не имеющая ничего общего с реальным миром и вызовами.

Очень нелогичная лишь на первый взгляд декриминализация домашнего насилия в 2017 году, на самом деле далеко не случайна — в крепких российских семьях насилия, требующего серьезного вмешательства государства, нет и быть не может. Это противоречит базовой конструкции достижений России в ее "моральном" соревновании с Западом: это там разводы и ЛГБТ, а у нас — "семейные ценности" на пропагандистский импорт и экспорт.

Традиционные семейные ценности теперь в Конституции

Новая Конституция продолжит "дотачивать" образ российской семьи как одну из несущих идеологем режима. Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников уже заявил, что планируется порядка 100 изменений, которые, в том числе, коснутся защиты института семьи. Давно взятый, но теперь уже прописанный в Основном законе государственный курс на создание и сохранение брака вне зависимости от происходящего внутри семьи, и дискриминация тех, кто не попадает в придуманный шаблон семьи "мужчина и женщина в браке плюс дети" выльется в реальные законы.