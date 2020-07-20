Комментарий: Леса Байкала вырубят ради недолгого экспорта угля в Азию

Поражает и удручает та скорость и легкость, с которой Госдума РФ без гласной научной экспертизы и какой-либо широкой общественной дискуссии приняла закон, разрешающий ради строительства железной дороги крупномасштабную вырубку леса, и отменяющий большинство других экологических ограничений вокруг Байкала.

Понятно, что уникальное озеро, красотой и (относительной) нетронутостью которого по праву гордятся россияне, могут просто испоганить. За примерами нанесения труднопоправимого ущерба природе и экосистемам в России далеко ходить не приходится. Достаточно вспомнить события этого лета в Норильске и загрязнение нефтепродуктами огромного полярного озера Пясино на Таймыре.

К БАМу и Транссибу хотят добавить еще и БАМ-2



Но еще большая оторопь охватывает при мысли о том, ради чего, собственно, затевается очень опасное с экологической точки зрения железнодорожное строительство в окрестностях Байкала. В большинстве сообщений СМИ просто говорится о расширении инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей. Одна огибает Байкал с севера, другая — с юга. Обеим, несомненно, требуется модернизация. К примеру, необходимо довести до конца электрификацию БАМа.

Однако для этого вряд ли потребовался бы специальный закон, разрешающий вырубку леса в зоне одного из российских объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Закон понадобился для того, чтобы дальше строить БАМ-2 и прокладывать новые туннели, короче — существенно расширять пропускную способность двух магистралей. Делается это в ожидании значительного роста экспортных грузопотоков на восток, в дальневосточные порты, причем, прежде всего и главным образом ради увеличения продаж за рубеж одного-единственного товара: угля.

До сих пор примерно половина российского экспорта угля шла в Европу, другая — в Азию. Везли и везут его из Кузбасса и других месторождений по железной дороге, для РЖД — это важнейший груз, причем с большим отрывом.

Западная Европа отказывается от угля



Но в Европе набирает силу процесс декарбонизации — отказа от углеводородного топлива и, в первую очередь, от угля, наиболее вредного для глобального климата ископаемого энергоносителя, выделяющего в атмосферу при сжигании наибольшее количество парникового газа CO2. Германия решила прекратить использование угля в электроэнергетике самое позднее в 2038 году, хотя это может произойти и раньше, в большинстве стран Западной Европы окончательный отказ запланирован на ближайшие десять лет, до 2030 года.