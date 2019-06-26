Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия

ПАСЕ в ночь на вторник после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации РФ были опротестованы как по существенным, так по процедурным основаниям. По правилам процедур было принято решение подготовить доклад по полномочиям делегации в 24-часовой срок комитетом по правилам и регламенту и комитетом по мониторингу.

По правилам Ассамблеи, делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но она не может голосовать по своему вопросу.

Российская делегация заявила, что не будет участвовать в работе сессии, пока ей не будут возвращены полномочия. Она также указала, что если в докладе по полномочиям 26 июня будут применены хоть малейшие санкции, делегация покинет Страсбург и снова откажется от работы в ПАСЕ.

Традиционно в ходе дискуссии по проекту документа парламентарии сначала обсуждают сам доклад, затем поправки к нему и к резолюции, а после - текст с одобренными поправками. Документ принимается простым большинством парламентариев.