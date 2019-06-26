Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия

ПАСЕ в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу по полномочиям новой делегации РФ предлагает вернуть их, но на определённых условиях.
ПАСЕ в ночь на вторник после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации РФ были опротестованы как по существенным, так по процедурным основаниям. По правилам процедур было принято решение подготовить доклад по полномочиям делегации в 24-часовой срок комитетом по правилам и регламенту и комитетом по мониторингу.
По правилам Ассамблеи, делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но она не может голосовать по своему вопросу.
Российская делегация заявила, что не будет участвовать в работе сессии, пока ей не будут возвращены полномочия. Она также указала, что если в докладе по полномочиям 26 июня будут применены хоть малейшие санкции, делегация покинет Страсбург и снова откажется от работы в ПАСЕ.
Традиционно в ходе дискуссии по проекту документа парламентарии сначала обсуждают сам доклад, затем поправки к нему и к резолюции, а после - текст с одобренными поправками. Документ принимается простым большинством парламентариев.
В проекте текста резолюции к докладу по полномочиям, поступившем в распоряжении РИА Новости, говорится: "Выражая сожаление по поводу отсутствия сотрудничества со стороны Российской Федерации в рамках процедуры мониторинга Парламентской ассамблеи, комитет по мониторингу выражает озабоченность по поводу ряда обостряющихся негативных тенденций в отношении демократии, верховенства закона и прав человека, которые оказывает влияние на выполнение других обязательств и обязательств Российской Федерации".
В проекте, по которому ещё будут поданы поправки, отмечается, что "в то же время следует подчеркнуть, что Ассамблея всегда оставалась приверженной диалогу как средству достижения долговременных решений, о чем свидетельствуют вышеупомянутые резолюции".
Также в проекте сказано, что "Российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств и обязательств. Доступ представителей мониторингу Совета Европы должен быть предоставлен".
Кроме того, "Ассамблея призывает российские власти: освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы Российской Федерации, а также немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы".
В проекте России предлагается "безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в сбивании рейса MH17 Malaysia Airlines".
Ассамблея также предлагает "принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике..." ПАСЕ также просит "полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова".
ПАСЕ ожидает, что "ее четкое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам".
В проекте предлагается "мониторинговому комитету представить доклад о выполнении обязательств Российской Федерацией в кратчайшие сроки, но не позднее апрельской сессии 2020 года".
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