Комиссия Сейма Латвии одобрила запрет на георгиевскую ленту во время массовых мероприятий

”Принимая во внимание экспансию России на Украине и реализуемую ею тоталитарную идеологию по отношению к бывшим республикам СССР, у Латвии есть основания усмотреть достаточную угрозу своему демократическому строю и безопасности. Запретив георгиевские ленты, мы уменьшим выражения такой идеологии. Нам нужно показать свою позицию по отношению к использованию этих лент на публичных мероприятиях”, — сказал глава комиссии Артус Кайминьш.

Сейчас в Латвии запрещена демонстрация символов СССР и нацистской Германии — включая серп, молот, свастику и знаки СС.

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