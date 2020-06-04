Комиссия Сейма Латвии одобрила запрет на георгиевскую ленту во время массовых мероприятий(5)
3 июня комиссия Сейма по правам человека и общественным делам концептуально одобрила поправки, предусматривающие запрет георгиевской ленты на любых общественных мероприятиях. Об этом сообщает "Новая Газета" со ссылкой на пресс-службу парламента.
Найден человек, запустивший пандемию коронавируса
К одежде липнут мелкие ворсинки? Простой трюк избавит от проблемы
Доктор Мясников сказал, как лечить Covid-19 «бабушкиным» методом
Почему не стоит заряжать телефон от автомобильного прикуривателя