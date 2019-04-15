Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

В интервью агентству Asssociated Press Скапарротти рассказал, что во время противостояния сверхдержав во время холодной войны стороны посылали друг другу сигналы, которые были им понятны. «Боюсь, что сейчас мы так хорошо Россию не понимаем», - признался американский генерал.

Он сообщил, что за несколько лет лишь два раза встречался с главой Генштаба России Валерием Герасимовым, хотя и общался с ним периодически по телефону. «Лично я считаю, что общение является важным моментом сдерживания. Нам следует больше коммуникации с Россией. Это позволит нам понимать друг друга и объяснять, что мы делаем и зачем», - сказал Скапаротти.

В минувшую пятницу возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов армии США Джозеф Данфорд заявил, что ответственность за напряженные отношения с Западом лежит на России. «Нам очень сложно устанавливать нормальные отношения со страной, которая несколько лет вела себя ненормально», - заявил он. При этом Данфорд подчеркнул, что регулярно общается с Герасимовым, что позволяет избегать недопонимания по важнейшим вопросам.