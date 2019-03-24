Командующий Оборонительными силами Финляндии: военная активность постоянно увеличивается в регионе Балтийского моря(40)
После оккупации Крыма Россией северные регионы Европы снова стали интересовать мировые державы.
После оккупации Крыма Россией северные регионы Европы снова стали интересовать мировые державы.
В результате аннексии Крыма Россией военный альянс Нато изменил свою стратегию в сентябре 2014 года. В это время начали повышать уровень стартовой готовности войск.
- Это отражает общеевропейскую линию. Мы заметили, что не готовы были достаточно быстро реагировать и принимать решения, — заявил главнокомандующий Оборонительными силами Финляндии Ярмо Линдберг в программе Yle TV1 Ykkösaamu.
Как Россия, так и НАТО усилили свое присутствие на балтийских территориях. Россия также провела реорганизацию западного военного округа и усилила военное присутствие и вооружение на этой территории. Также НАТО увеличило численность войск в Балтийском регионе.
Тем не менее, по словам Линдберга, Финляндия не собирается увеличивать число совместных с НАТО учений.
На данный момент финские войска принимают участие в масштабных военных учениях в Швеции. По словам Линдберга, сотрудничество с западным соседом развивается благополучно.
- Финские войска в последние годы принимают участие в учениях по обороне Швеции.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.