Коллективного иммунитета нет. И до создания вакцины от COVID-19 не будет?

"Концепцию коллективного иммунитета можно считать провалившейся". "Выработать в обществе популяционный иммунитет де-факто невозможно". Эти почти идентичные заявления прозвучали из уст политиков одновременно в Германии и Южной Корее. Категоричность высказываний свидетельствует о том, что в двух странах, до сих пор успешнее многих других боровшихся с коронавирусом, произошла существенная переоценка методов борьбы с пандемией и шансов на успех.

Исследование King's College: Иммунный ответ быстро пропадает



Правда, в Берлине и в Сеуле с самого начала не делали ставку на быструю выработку коллективного иммунитета к COVID-19 благодаря большому числу переболевших. Этой концепции одно время придерживались в Лондоне и в определенной мере в Стокгольме. Но возможность возникновения массовой невосприимчивости к инфекции по мере ее распространения и не исключали. Отголоском такого подхода стала, к примеру, нашумевшая фраза канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), заявившей в средине марта со ссылкой на эпидемиологов, что заразиться могут до 70 процентов населения.

Но тогда наука еще очень мало знала об особенностях нового коварного вируса. Однако знания эти растут буквально с каждой неделей, и в самое последнее время множатся признаки того, что у инфицированных SARS-CoV-2 не вырабатывался длительный иммунитет. Иными словами, они рискуют, что будут заражаться вновь и вновь.

Так, ученые лондонского King's College, с марта по июнь наблюдавшие за более чем 90 пациентами, установили, что концентрация антител в крови инфицированных достигала максимума через три недели после появления первых симптомов заболевания, а затем быстро, даже стремительно падала. На пике заболевания около 60 процентов демонстрировали сильный иммунный ответ, спустя три месяца его обнаружили только у 17 процентов.

Карл Лаутербах: Переболевшие COVID-19 попадают в группу риска



Именно это исследование побудило немецкого политика Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) провозгласить 13 июля в Twitter фактический крах концепции коллективного иммунитета. Его заявление процитировали многие немецкие СМИ, поскольку бывший врач, считавшийся кандидатом на пост министра здравоохранения, является ведущим экспертом по медицинским вопросам парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а она входят в правящую в ФРГ правительственную коалицию.