Количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион

Во всем мире начитывается более 1 миллиона зарегистрированных больных новой коронавирусной инфекцией Covid-19. Вылечились лишь чуть более 200 тысяч.
По данным на 21:00 таллиннского времени, заражены 1 000 207 человек, вылечились 210 199. Скончались 51 356.
На первом месте по количеству зараженных США – 235 190, на втором Италия – 115 242, на третьем Испания – 110 238.
При этом по количеству смертей на первом месте Италия – 13 915, а на втором Испания – 10 096.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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