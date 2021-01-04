Количество заражений Covid-19 в мире превысило 85 млн
Число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в мире превысило отметку в 85 млн, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
Число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в мире превысило отметку в 85 млн, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
По последним данным университета, Covid-19 в мире заразились 85 088 854 человека. Более 1,8 млн скончались и почти 48 млн заболевших выздоровели.
Самое большое число случаев в мире выявлено в Соединенных Штатах — свыше 20,6 млн, затем идет Индия — 10,3 млн заболевших, Бразилия — более 7,7 млн, Россия — более 3,2 млн и Франция — свыше 2,7 млн человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку коронавируса пандемией.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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