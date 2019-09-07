07.09.2019, 12:50

Количество смертей в результате урагана "Дориан" в Америке возросло

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Bahama
BahamaFoto: MARCO BELLO, REUTERS

Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43, передает ТАСС.

Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC со ссылкой на офис премьер-министра островного государства Хьюберта Минниса.

Ранее сообщалось о 30 погибших. Ожидается, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести.

На Багамах из-за урагана повреждено или разрушено около 13 тыс. строений. Затоплены обширные территории.

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