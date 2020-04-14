Количество случаев коронавируса в Белоруссии выросло до 3281, умерли 33 человека(24)
Число заболевших коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 362 до 3281, скончались еще 4 пациента, общее число погибших выросло до 33.
Число заболевших коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 362 до 3281, скончались еще 4 пациента, общее число погибших выросло до 33.
Об этом сообщает Минздрав Белоруссии в своем телеграм-канале.
По состоянию на 14 апреля проведено 71 тыс. 875 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.
Зарегистрировано 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. Из них госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме и они лечатся амбулаторно.
57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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