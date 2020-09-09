Колесникову подозревают в попытке захвата власти в Беларуси

"Статус у нее подозреваемой", — сообщила Казак РИА Новости. На уточняющий вопрос Казак добавила, что Колесникова проходит подозреваемой по так называемому "делу Координационного совета", возбужденному по статье о попытке захвата власти.

Насколько задержана Колесникова, пока не известно.

В основной состав совета оппозиции входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Ранее член президиума Максим Знак отмечал, что голосования за те или иные решения идут через чат в Telegram, а также рассказал, что в ближайшие дни будет доформирован основной состав совета — до 110 человек.

В понедельник сторонники Колесниковой сообщили, что ее родственники подали в милицию заявление об исчезновении оппозиционного политика. До этого в некоторых белорусских СМИ появились сообщения, что Колесникову якобы похитили неизвестные в центре Минска, было также размещено видео предполагаемого "похищения". Во вторник Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что представители совета оппозиции Беларуси Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики и выехали на Украину, а Колесникова задержана.