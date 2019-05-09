КНДР провела запуск неопознанных ракет в сторону Японии

Северная Корея осуществила запуск ”неопознанного снаряда”, пишет агентство ”Рёнхап” со ссылкой на южнокорейских военных. Предположительно, это ракеты средней или малой дальности.

Запуск был произведен из Пхёнан-Пукто, где на расстоянии примерно 77 км от Пхеньяна расположена одна из ракетных баз КНДР, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. На этой базе размещены баллистические ракеты средней дальности ”Нодон”. Дальность этих ракет достигает 1,3 тыс. км.

Министерство обороны Японии сообщило, что ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны страны, пишет Japan Times. Угрозу территории Японии они не представляли.

За последнюю неделю это второе ракетное испытание, проводимое Северной Кореей. В субботу, 4 мая, военные КНДР провели запуск нескольких ракет малой дальности из города Вонсана на восточном побережье в направлении Японского моря. По оценкам Сеула, они пролетели от 70 до 200 км, прежде чем упасть в море. Запуски послужили поводом для созыва срочного заседания силовых структур Южной Кореи. В Пхеньяне заявили, что целью запусков была проверка ”крупнокалиберных реактивных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения”. За учениями лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.