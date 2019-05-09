КНДР провела запуск неопознанных ракет в сторону Японии
КНДР провела очередные ракетные пуски в направлении Японии. Обострение военного противостояния в регионе происходит на фоне переговоров США, Японии и Южной Кореи по северокорейской проблематике
КНДР провела очередные ракетные пуски в направлении Японии. Обострение военного противостояния в регионе происходит на фоне переговоров США, Японии и Южной Кореи по северокорейской проблематике
Северная Корея осуществила запуск ”неопознанного снаряда”, пишет агентство ”Рёнхап” со ссылкой на южнокорейских военных. Предположительно, это ракеты средней или малой дальности.
Запуск был произведен из Пхёнан-Пукто, где на расстоянии примерно 77 км от Пхеньяна расположена одна из ракетных баз КНДР, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. На этой базе размещены баллистические ракеты средней дальности ”Нодон”. Дальность этих ракет достигает 1,3 тыс. км.
Министерство обороны Японии сообщило, что ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны страны, пишет Japan Times. Угрозу территории Японии они не представляли.
За последнюю неделю это второе ракетное испытание, проводимое Северной Кореей. В субботу, 4 мая, военные КНДР провели запуск нескольких ракет малой дальности из города Вонсана на восточном побережье в направлении Японского моря. По оценкам Сеула, они пролетели от 70 до 200 км, прежде чем упасть в море. Запуски послужили поводом для созыва срочного заседания силовых структур Южной Кореи. В Пхеньяне заявили, что целью запусков была проверка ”крупнокалиберных реактивных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения”. За учениями лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Ракетные запуски прошли на фоне визита спецпредставителя США по проблемам КНДР Стивена Бигуна в Японию и Южную Корею. 9 мая посланник Белого дома находится в Сеуле, уточняет Reuters.
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