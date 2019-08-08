Кличко сравнил кресло мэра Киева с электрическим стулом и пообещал его не сдавать

"Хочу заверить: я не собираюсь сдаваться, - написал политик. - И не ради этого ”электрического” кресла мэра. А потому, что понимаю: я стал той фигурой, от выдержки и позиции которой сегодня зависит, смогут киевлян лишить самоуправления, лишить права избирать власть в своем городе или нет. Какой я мэр, об этом судить жителям столицы на выборах, а не некоторым ловким бизнесменам, которые ”влетели” во власть и собираются что-то решать, пренебрегая Конституцией и законом".

"Они продолжают ежедневно поливать меня грязью в эфире канала ”1+1”, на который я, кстати, уже подал в суд. И не исключаю, что буду подавать еще", - добавил Кличко.

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