Китайский вирусолог рассказал о сокрытии данных о зараженных в начале пандемии

Отмечается, что врач прибыл в Ухань в середине января и подтвердил, что вирус может передаваться от человека к человеку. При этом местные власти отказывались это признавать и называли ситуацию с коронавирусом в регионе ”контролируемой”.

”В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается большее количество людей”, — сказал вирусолог.

По словам медика, он заподозрил занижение показателей распространения инфекции после того, как официальное число заразившихся в Ухане — 41 человек — не менялось на протяжении 10 дней, тогда как сообщения о вспышке коронавируса уже начали поступать из-за рубежа. Наньшань продолжал задавать вопросы властям Уханя, после чего они ”очень неохотно” предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое скончались.

При этом медик отметил, что сокрытие данных имело место лишь на начальном этапе пандемии. По его словам, Китай усвоил урок из вспышки атипичной пневмонии 2003 года, о которой Пекин не сообщал несколько месяцев. На этот раз власти потребовали от всех регионов под угрозой наказаний предоставлять достоверные данные о заражении.

”Так что с 23 января, я думаю, все данные… будут правильными”, — добавил Наньшань.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности США сообщило, что Пекин намеренно скрыл серьезность пандемии для того, чтобы успеть запастись необходимыми медикаментами для лечения больных. Китай якобы попытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных.

30 апреля госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что власти Китая скрыли часть информации о коронавирусе. Он заявил, что в итоге Пекин понесет ответственность за утаенные данные.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

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