Китайский город-многомиллионник закрыли на карантин. Количество жертв смертельного вируса постоянно растет

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Согласно уточненным данным, у 95 инфицированных наблюдается критическое состояние.
По имеющейся статистике, большинство заболевших зарегистрированы в провинции Хубэй, где находится город Ухань, в котором зафиксирован очаг инфекции.
Жителям Уханя запретили покидать город из-за коронавируса
Для жителей Уханя был введен временный запрет на выезд из города из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается в Twitter газеты Global Times.
Отмечается, что власти Китая также приостановили работу автобусов и метро, а также рейсов междугородних поездов и самолетов.
Уточняется, что Ухань находится в провинции Хубэй, его население составляет 11 млн человек.
Конкретный срок окончания временного запрета на выезд из города не называется.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
На борту упавшего в Иране Boeing 737 нашли записку
Студент обесчестил сотню жертв с помощью наркотика