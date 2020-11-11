Китайский бомбардировщик с загадочной ракетой попал на видео

Похоже, Китай работает над секретным гиперзвуковым оружием нового поколения, пишет Mail.ru.
В твиттере опубликовали кадр из короткого видео, на котором можно заметить новый китайский бомбардировщик H6-N с неизвестной ранее ракетой. Изначально это видео появилось в китайской социальной сети Weibo, но после публикации его удалили.
Издание The Drive предполагает, что эта ракета относится к ультразвуковому оружию нового поколения — ее передняя часть сильно отличается от боеголовки традиционной баллистической ракеты. Эта ракета может оказаться модификацией другой ракеты DF-17, которую Китай представил миру на параде в 2019 году.
Точно определить происхождение этого снаряда невозможно — он может относиться не только к ультразвуковому, но даже ядерному оружию. Впрочем, это может оказаться даже не оружием, а ранее неизвестным оборудованием для исследований.
Но этот бомбардировщик H6-N уже не первый раз замечают с неизвестной ракетой — подобное видео появилось еще в октябре:
ALBMを搭載したH-6N pic.twitter.com/vgsKcPQdF3— OedoSoldier (@OedoSoldier) October 17, 2020
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