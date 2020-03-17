Китайский автоконцерн начал выпускать по 5 миллионов масок в день

Компания столкнулась с необходимостью обеспечить масками 250 тысяч собственных работников еще в январе в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

”У нас есть 250 тысяч рабочих, и, если мы подготовим две маски для каждого из них, нам понадобится 500 тысяч масок. В Шэньчжэне насчитывается более 20 млн жителей, и им потребовалось бы более 40 млн масок, если бы каждый человек лишь в паре масок”, — Ли Вэй, глава президентского офиса BYD.

В таких условиях компания решила наладить производство масок сама. Однако, по словам Ли Вэй, во время эпидемии было невозможно купить оборудование для производства масок, поэтому и оно было изготовлено силами самой компании.

Группа из 3 000 инженеров менее чем за две недели закончила работу по проектировке оборудования, которая обычно занимает не менее двух месяцев. В течение семи дней были завершены и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для производства масок, а также дезинфицирующих средств.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!