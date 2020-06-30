30.06.2020, 15:15

Китайские ученые сообщили о новой форме свиного гриппа, который может вызвать пандемию


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SF Pandivere OÜ, siga, sead
SF Pandivere OÜ, siga, seadFoto: Sven Arbet

Так называемым G4 заразились уже 10% работников данной индустриии в Китае, однако до сих пор нет явных доказательств того, что вирус передается от человека к человеку, сообщает The Guardian.

Китайские исследователи обнаружили новый тип свиного гриппа, который, согласно исследованию, опубликованному в американском научном журнале PNAS, способен вызвать пандемию.

Названный G4, генетически он произошел от вируса H1N1, вызвавшего эпидемию в 2009 году.

В исследовании, опубликованном в понедельник, научные сотрудники китайских университетов и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что «все основные отличительные признаки в высокой степени предрасположены к заражению людей».

Вирус уже передается от животных к человеку, и хоть пока нет никаких доказательств того, что он может передаваться от человека к человеку - главное ученые все равно тревожатся на этот счет.

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«Вызывает беспокойство тот факт, что заражение вирусом G4 человека будет способствовать адаптации вируса и повышению риска пандемии уже среди людей», - пишут исследователи.

Авторы призвали принять срочные меры для профилактики заболевания у людей, работающих со свиньями.

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