Китайские ученые сообщили о новой форме свиного гриппа, который может вызвать пандемию

Китайские исследователи обнаружили новый тип свиного гриппа, который, согласно исследованию, опубликованному в американском научном журнале PNAS, способен вызвать пандемию.
Названный G4, генетически он произошел от вируса H1N1, вызвавшего эпидемию в 2009 году.
В исследовании, опубликованном в понедельник, научные сотрудники китайских университетов и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что «все основные отличительные признаки в высокой степени предрасположены к заражению людей».
Вирус уже передается от животных к человеку, и хоть пока нет никаких доказательств того, что он может передаваться от человека к человеку - главное ученые все равно тревожатся на этот счет.
«Вызывает беспокойство тот факт, что заражение вирусом G4 человека будет способствовать адаптации вируса и повышению риска пандемии уже среди людей», - пишут исследователи.
Авторы призвали принять срочные меры для профилактики заболевания у людей, работающих со свиньями.
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