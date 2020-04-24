24.04.2020, 09:36

"Китай заплатит за это". США вновь пригрозили КНР ответственностью за пандемию коронавируса

 (3)
EST
"Китай заплатит за это". США вновь пригрозили КНР ответственностью за пандемию коронавируса
Reuters

Госсекретарь США Майкл Помпео cчитает, что власти Китая понесут ответственность за предполагаемое сокрытие информации о вспышке коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

По его словам, в результате действий китайских властей было потеряно огромное число жизней. Помпео отметил, что мировая и американская экономики имеют большие проблемы из-за пандемии. Еще он выразил сожаление, что в отношениях с Коммунистической партией КНР (КПК) отсутствует прозрачность.

”КПК заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере перед США”, — сказал Помпео.

При этом глава американского Госдепа заявил, что не знает, в какой форме это будет сделано.

Также Помпео выразил уверенность, что есть еще много связанных с COVID-19 вещей, о которых в США не знают.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: