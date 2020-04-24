"Китай заплатит за это". США вновь пригрозили КНР ответственностью за пандемию коронавируса

По его словам, в результате действий китайских властей было потеряно огромное число жизней. Помпео отметил, что мировая и американская экономики имеют большие проблемы из-за пандемии. Еще он выразил сожаление, что в отношениях с Коммунистической партией КНР (КПК) отсутствует прозрачность.
”КПК заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере перед США”, — сказал Помпео.
При этом глава американского Госдепа заявил, что не знает, в какой форме это будет сделано.
Также Помпео выразил уверенность, что есть еще много связанных с COVID-19 вещей, о которых в США не знают.
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