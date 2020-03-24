Китай снимет карантин с провинции Хубэй 25 марта

Согласно документу, это решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в регионе. "С 00:00 часов 25 марта (19:00 мск вторника — прим. ТАСС), за исключением района города Ухань, в провинции Хубэй будут сняты ограничения на дорогах и восстановлено движение транспорта на въезд и выезд. Покидающие Хубэй люди смогут двигаться на основе кода здоровья ("цзяньканьма", программа по оценке риска подверженности человека инфицированию на основе его перемещений — прим. ТАСС)", — говорится в документе.

"С 00:00 часов 8 апреля в Ухане будут сняты ограничения на проезд по транзитным дорогам, и восстановлено транспортное сообщение на въезд и выезд из города", — сказано в заявлении.

Карантин в Ухане и провинции Хубэй действовал с 23 января.

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