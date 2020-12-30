Китай сделал гостайной исследования по COVID-19 и закрыл пещеры с летучими мышами

Китай сделал гостайной исследования о коронавирусе и закрыл пещеры с летучими мышами

По данным агентства, ”под пристальным вниманием властей” Китая находятся пещеры в провинции Юньнань, в которых живут летучие мыши. Корреспонденты AP пытались попасть в эти пещеры. Но их туда не пустили агенты госбезопасности КНР.

Тем не менее правительство выделяет гранты на крупные суммы ученым, которые изучают происхождение этого вируса. Госслужащие следят за выводами исследований и требуют, чтобы перед публикацией их одобрила специальная группа при правительстве. Особое внимание уделено заброшенной шахте, населенной летучими мышами. В 2013 году у них обнаружили вирус RaTG13 — ближайший генетический родственник SARS-CoV-2.

Агентство утверждает, что китайские специалисты начали исследовать потенциальные первоисточники SARS-CoV-2 с начала пандемии коронавируса. Однако данные до сих пор нигде не опубликованы.

В начале декабря китайские ученые заявили, что коронавирус впервые появился и начал распространяться в Индии, а не в Китае.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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