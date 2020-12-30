30.12.2020, 20:58

Китай сделал гостайной исследования по COVID-19 и закрыл пещеры с летучими мышами


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Китай сделал гостайной исследования по COVID-19 и закрыл пещеры с летучими мышами
pixabay.com

Китайские власти решили сделать из исследования о происхождении вируса, вызывающего COVID-19, государственную тайну. Об этом сообщает издание 360tv.ru со ссылкой на Associated Press.

Китай сделал гостайной исследования о коронавирусе и закрыл пещеры с летучими мышами
По данным агентства, ”под пристальным вниманием властей” Китая находятся пещеры в провинции Юньнань, в которых живут летучие мыши. Корреспонденты AP пытались попасть в эти пещеры. Но их туда не пустили агенты госбезопасности КНР.

Тем не менее правительство выделяет гранты на крупные суммы ученым, которые изучают происхождение этого вируса. Госслужащие следят за выводами исследований и требуют, чтобы перед публикацией их одобрила специальная группа при правительстве. Особое внимание уделено заброшенной шахте, населенной летучими мышами. В 2013 году у них обнаружили вирус RaTG13 — ближайший генетический родственник SARS-CoV-2.

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Агентство утверждает, что китайские специалисты начали исследовать потенциальные первоисточники SARS-CoV-2 с начала пандемии коронавируса. Однако данные до сих пор нигде не опубликованы.

В начале декабря китайские ученые заявили, что коронавирус впервые появился и начал распространяться в Индии, а не в Китае.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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