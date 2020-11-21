Китай предложил G20 создать ”коды здоровья”

В расшифровке речи Си Цзиньпина, которую в переводе на английский публикует агентство ”Синьхуа”, речь идет об ”основанной на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса маркировке в виде международно признаваемых QR-кодов”.

Си Цзиньпин выразил надежду, что к этому механизму присоединятся не только участники G20, но и многие другие страны.

Другие подробности о международном механизме ”кодов здоровья” Си Цзиньпин не уточнил.

В Китае с весны 2020 года действует система ”кодов здоровья”. Каждый находящийся в стране получает ”красный”, ”желтый” или ”зеленый” QR-код с учетом тестов на коронавирус, нахождения в регионах с тяжелой эпидемической обстановкой, общения с заболевшими COVID-19 и другими данными. Для посещения многих мест необходимо, чтобы QR-код был ”зеленым”.

Первоначально система таких кодов действовала в отдельных регионах, а с мая была унифицирована и распространена на весь Китай.