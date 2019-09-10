Китай обвинил Германию в "неуважении"
Известный гонконгский активист прилетел в Берлин, на одном из мероприятий его заметили в компании главы германского МИДа. Пекин обвинил Германию во "вмешательстве во внутренние дела".
Известный гонконгский активист прилетел в Берлин, на одном из мероприятий его заметили в компании главы германского МИДа. Пекин обвинил Германию во "вмешательстве во внутренние дела".
МИД КНР обвинил Германию в "акте неуважения" и "вмешательстве во внутренние дела". Соответствующее заявление сделала во вторник, 10 сентября, представитель китайского внешнеполитического ведомства в Пекине. "Неправильно, что немецкие СМИ и политики пытаются использовать в своих целях антикитайские сепаратистские движения", — подчеркнула она. Поводом для критики послужил приезд в Германию гонконгского активиста Джошуа Вона и его встреча с министром иностранных дел Германии Хайко Масом.
Джошуа Вон в понедельник прилетел в Берлин и принял участие в организованном изданием Bild мероприятии в здании германского парламента. Там он вступил в беседу с Масом, что зафиксировали журналисты. Впрочем, МИД ФРГ сообщил, что встреча Вона и Маса не являлась официальным приемом, никаких официальных переговоров с Воном Берлин вести не намерен. Комментируя китайскую критику, в министерстве заявили, что контакты с представителями гражданского общества "являются совершенно нормальной процедурой".
Джошуа Вон в начале сентября обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с открытым письмом накануне ее визита в КНР. "Нам противостоит диктаторский режим, не допускающий основных свобод и предпринимающий все больше насильственных действий, так что существует тенденция повторения массового убийства на площади Тяньаньмень", — написал 22-летний Вон, попросив Меркель о личной встрече. Меркель во время своего визита в Китай не встретилась с Воном.
В Гонконге уже три месяца не утихают массовые демонстрации. Первоначально демонстранты критиковали планы правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Сейчас протестующие требуют проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Это крупнейшая волна протестов за десятки лет.
Джошуа Вон Чифун — один из наиболее влиятельных активистов протестного движения в Гонконге, получивший известность в 2014 году во время "революции зонтиков", генеральный секретарь партии "Демосисто". За участие в акциях протеста он уже неоднократно задерживался полицией и был осужден гонконгскими судами.
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