Китай обвинил Германию в "неуважении"

Джошуа Вон в начале сентября обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с открытым письмом накануне ее визита в КНР. "Нам противостоит диктаторский режим, не допускающий основных свобод и предпринимающий все больше насильственных действий, так что существует тенденция повторения массового убийства на площади Тяньаньмень", — написал 22-летний Вон, попросив Меркель о личной встрече. Меркель во время своего визита в Китай не встретилась с Воном.

В Гонконге уже три месяца не утихают массовые демонстрации. Первоначально демонстранты критиковали планы правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Сейчас протестующие требуют проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Это крупнейшая волна протестов за десятки лет.

Джошуа Вон Чифун — один из наиболее влиятельных активистов протестного движения в Гонконге, получивший известность в 2014 году во время "революции зонтиков", генеральный секретарь партии "Демосисто". За участие в акциях протеста он уже неоднократно задерживался полицией и был осужден гонконгскими судами.