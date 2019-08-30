Кипр: после "церемонии духовного очищения" скончалась 34-летняя гражданка Латвии

По информации правоохранительных органов Кипра, в их практике это первый случай, когда в их поле зрения попадает нелегальное наркотическое вещество диметилтриптамин.

В минувший вторник в "церемонии" с использованием аяуаски принимали участие около 20 иностранцев. Каждый заплатил за участие в этом мероприятии по 150 евро.

По информации СМИ, гражданку Латвии после церемонии доставили в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось. Полиция ждет результатов токсикологических и других экспертиз.

По данным Wikipedia, aяуаска — напиток-отвар, энтеоген и галлюциноген, традиционно изготовляемый шаманами индейских племен бассейна Амазонки и употребляемый местными жителями для "общения с духами" (манинкари) в целях получения практических знаний об окружающей природе и достижения организмом человека целительных способностей. Основной компонент этого напитка — лиана Банистериопсис каапи (Banisteriopsis caapi).

Установлено, что наркотик привез на Кипр гражданин Колумбии, который сразу же после "церемонии" спешно покинул остров. Организатором мероприятия являлась 50-летняя гражданка России, проживающая в Лиммасоле. Как отмечает издание In Cyprus, россиянка беременна и находится под стражей, проходя лечение в частной клинике. Ее подозревают в непредумышленном убийстве.