Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом на бронепоезде



По его словам, это произошло примерно в 17.00 по местному времени.

”Ожидается, что весь путь до столицы Вьетнама лидер КНДР проделает по железной дороге транзитом через Китай”, — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Трампа будут охранять более 200 сотрудников американской секретной службы во время встречи с Ким Чен Ыном во Вьетнаме.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое. Мероприятие должно состояться в правительственном гостевом доме.