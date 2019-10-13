Киев возмущен встречей Эрдогана с крымскими депутатами

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство", — цитирует издание заявление министерства иностранных дел.

Фото Натальи Поклонской с Эрдоганом

Российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным прибыла в Стамбул накануне, 12 октября, для участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В тот же день депутат Госдумы из Крыма Наталья Поклонская опубликовала в Facebook фотографию своего рукопожатия с Эрдоганом.



Официальная Анкара не признает законность российской оккупации Крыма.