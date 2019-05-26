Киев пригрозил России "гамбургскими" санкциями

Киев будет "продвигать идею введения новых, гамбургских, санкций в отношении России", если "Москва решит игнорировать" решение Международного трибунала ООН по морскому праву. Последний в субботу, 25 мая, постановил, что РФ должна незамедлительно освободить 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прокомментировал вердикт трибунала в интервью агентству "Укринформ".

По словам дипломата, "Украина одержала убедительную дипломатическую победу" и получила "дополнительный мощный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения" военнослужащих ВМС Украины.

При этом Мельник высказал мнение, что постановление трибунала носит исторический характер.

Вердикт трибунала ООН

Трибунал ООН в Гамбурге 25 мая предписал России также вернуть захваченные в Керченском проливе украинские суда "Бердянск", "Никополь" и "Яни Капу".

Суд также обязал РФ воздерживаться от "каких-либо действий, которые могут усугубить конфликт" с Украиной, вспыхнувший из-за задержания судов и моряков в Керченском проливе.

Кроме того, судьи уверены, что Москва должна приостановить следственные действия против задержанных и воздержаться от возбуждения новых дел на них.

Что произошло в Керченском проливе