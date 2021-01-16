Киев перевел сферу обслуживания на украинский язык: нарушения чреваты штрафом

Государственным языком в Украине является украинский. Согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятому в 2019 году, с 16 января 2021 года он должен стать основным языком и в сфере услуг в стране. Предприятия и организации всех форм собственности, в том числе интернет-магазины, отныне должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном украинском языке. Информация может дублироваться и на других языках, а по просьбе клиента его персонально могут обслужить на любом другом языке, приемлемом для сторон.

Кто будет контролировать и какие штрафы за нарушение

Контролировать выполнение этой нормы языкового закона будет уполномоченный по защите государственного языка и сотрудники его офиса. С июля прошлого года эту должность занимает украинский филолог, бывший народный депутат Тарас Креминь.

Ему в случае нарушения языкового закона граждане могут подать жалобу. В офисе омбудсмена обязаны ее рассмотреть и отреагировать на нее. Если жалоба мотивирована, то заведение предупредят и потребуют устранить нарушение в течение 30 дней. В случае повторного нарушения в течение года, заведение может ожидать штраф от пяти до семи тысяч гривен. Составляет протокол по нарушению и выписывает штраф по нему уполномоченный или его представители.

Кроме того, для контроля соблюдения языкового закона омбудсмен при необходимости может привлекать работников полиции, органов государственной и местной власти. Однако прежде всего мониторинг соблюдения закона ложится на плечи потребителей.

Что делать и куда обращаться в случае нарушения

Для граждан Украины языковой омбудсмен предлагает следующий алгоритм действий в случае нарушения языкового закона. Прежде всего, попытаться решить ситуацию на месте, попросив обслуживать на государственном языке. В случае отказа, обратиться к руководству или на "горячую линию" учреждения: торговой сети, автозаправки, аптеки и т.д.

Если и это не поможет, нужно зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и название, местонахождение и контакты предприятия. Жалобы с такой информацией принимают на почтовый или электронный адрес в офисе омбудсмена. Анонимными они быть не могут, только с подписью. Подобные жалобы граждане смогут направлять и в случае нарушения других норм закона.