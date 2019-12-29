Киев и сепаратисты могут обменяться пленными 29 декабря

Ранее в тот же день сообщалось, что контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря не будет работать по техническим причинам.

"Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения", — сообщается на странице Facebook Операции объединенных сил (ООС) на востоке Украины.

Официальных заявлений о том, что обмен пленными произойдет именно там, не было, однако об этом уже сообщил ряд украинских СМИ. Представители Службы безопасности Украины (СБУ) отказались комментировать эти сообщения.

Сепаратисты также готовятся к обмену

Готовящийся обмен проанонсировала представительница пророссийских сепаратистов из так называемой "ДНР" Дарья Морозова. По ее словам, которые приводит агентство AFP, сепаратисты готовы передать украинской стороне 55 человек, в ответ ожидают освобождения 87 человек, их имен она не назвала.