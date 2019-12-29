Киев и сепаратисты могут обменяться пленными 29 декабря

Обмен пленными между Киевом и сепаратистами на востоке Украины может произойти 29 декабря. "Мы ожидаем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей", — заявил в субботу, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Ивано-Франковской области.
Ранее в тот же день сообщалось, что контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря не будет работать по техническим причинам.
"Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения", — сообщается на странице Facebook Операции объединенных сил (ООС) на востоке Украины.
Официальных заявлений о том, что обмен пленными произойдет именно там, не было, однако об этом уже сообщил ряд украинских СМИ. Представители Службы безопасности Украины (СБУ) отказались комментировать эти сообщения.
Сепаратисты также готовятся к обмену
Готовящийся обмен проанонсировала представительница пророссийских сепаратистов из так называемой "ДНР" Дарья Морозова. По ее словам, которые приводит агентство AFP, сепаратисты готовы передать украинской стороне 55 человек, в ответ ожидают освобождения 87 человек, их имен она не назвала.
В начале сентября произошел обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной по формуле 35 на 35. Тогда в Киев прибыли 24 украинских моряка, задержанных российской береговой охраной в Керченском проливе неподалеку от аннексированного Россией Крыма, и 11 политзаключенных, включая режиссера Олега Сенцова.
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