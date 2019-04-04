04.04.2019, 15:40

Каспаров — о выборах на Украине, "режиме Путина" и ситуации в странах Балтии

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ru.DELFI.lt
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Garri Kasparovi pressikonverents
Garri Kasparovi pressikonverentsFoto: Rauno Volmar

Политик, чемпион мира по шахматам, организатор Форума свободной России Гарри Каспаров в студии литовского DELFI ответил на вопросы о первом туре президентских выборов на Украине, расширении НАТО, ситуации в странах Балтии, а также методах, при помощи которых Кремль воздействует на своих политических оппонентов — внутри России и за рубежом.

Рассуждая о президентских выборах на Украине, Гарри Каспаров отметил, что "результаты показали растущий тренд поддержки нового кандидата. Образ, который Зеленский играл много лет, оказался неожиданно востребованным в реальной политике".

"Но есть другой важный итог выборов. Украина полностью перешла в иное измерение, если сравнивать ее с Россией. 25 лет назад украинский президент Кравчук проиграл выборы. И 25 лет на Украине фиксируется этот четкий тренд, что верховная власть постоянно должна бороться за выживание. И если люди разочаровываются в ней, они ее прогоняют. А если власть не хочет уходить, пытается фальсифицировать результаты или пытается оказывать негативное влияние на демократические институты, то происходит Майдан. В этом плане на Украине сформировалось устойчивое понимание того, что власть зависима от народа. Это принципиально отличает Украину от России сегодня", — полагает он (полная версия интервью — здесь).

"Кто победит, я не знаю. Как представитель России, я считаю для себя неудобным вмешиваться в этот процесс. Во-первых, потому, что Россия является страной-агрессором, во-вторых, потому, что мы уже забыли, что такое выборы. Учить, как надо голосовать тех, кто уже 25 лет регулярно указывает на дверь своим президентам и премьер-министрам, мне кажется, россиянам не с руки. И я бы посоветовал всем остальным как оппозиционным так и псевдо-оппозиционным российским деятелям просто молчать и завидовать. Когда у нас появятся выборы, тогда будем обсуждать, что происходит у соседей", — сказал Каспаров.

"Российская власть пытается минимизировать российскую повестку. Говорить о том, что происходит в России, невыгодно потому, что экономическая ситуация катастрофически ухудшается, социальное положение граждан ухудшается, протесты растут. Путинский режим начинает подменять внутреннюю повестку внешней. И поэтому украинские выборы оказывают влияние на Россию — как на власть, так и на граждан. Украинские выборы, думаю, начнут сеять сомнение в головах многих людей в России. "Власть не вечна" — вот это, мне кажется, главный посыл украинских выборов", — отмечает политик.

По мнению Каспарова, "в случае победы Порошенко говорить можно только о продолжении процесса "развода". Зеленский менее предсказуем. Даже если посмотреть на выборы в Америке. Какие ожидания связывались с приходом Трампа? А уж влияние на Трампа, скорее всего, у Путина не меньшее, чем на Зеленского. Тем не менее, санкции не снимаются, а ужесточаются".

"В целом, ожидание людей в Кремле, что потенциальная победа Зеленского может что-то резко изменить, не соответствуют настроениям в обществе. Да, люди могут проголосовать за перемены, но если посмотреть голосование по Бойко, который четко российский кандидат, там 11,5 процентов. Может, процентов 15-20 в украинском обществе готовы сегодня на все закрыть глаза и начать дружить с Россией — несмотря на то, что забрали Крым, устроили войну на Востоке Украины, 13 тысяч убитых, бессчетное количество беженцев.

Если за интеграцию в Европу и вхождение в НАТО 10 лет назад выступало явное меньшинство украинцев, то сегодня цифры поменялись в обратную сторону. Во-вторых, мощнейшая российская пропаганда продолжается. И совершенно очевидно, что украинская власть не смогла полностью перекрыть все эти каналы. Инфильтрация агентуры и постоянное воздействие на людей продолжается. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но на этом фоне процесс дрейфа Украины в Европу продолжается", — делает вывод экс-чемпион мира по шахматам.

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На вопрос, можно ли считать опасным напряжение в странах Балтии, Каспаров ответил, что "когда имеем дело с агрессивной диктатурой фашистского толка, типа путинской, ждать можно любых сюрпризов и подвохов. Но также очевидно, что мы уже можем определить алгоритм действий Путина. Все-таки путинская диктатура по происхождению гэбэшная, а не военная. Поэтому на военные акции Путин идет только тогда, когда на сто процентов уверен в успехе".

"Понятно, что операция по захвату Крыму была достаточно безболезненной — в силу того, что в Севастополе была мощнейшая база, на Украине начался тотальный хаос, и можно было перебросить туда достаточное количество "зеленых человечков". Но уже война в Донбассе показала, что ситуация далеко не столь очевидна. И именно поэтому Путин остановился. В Сирии то же самое. Действия Путина начались после того, как он понял, что администрация Обамы ничего делать не будет.

А переход натовской границы, мне кажется, совершенно невероятен на сегодняшний день. В принципе, Путин к нему не стремится, видно, что война идет гибридная. А зачем делать военные авантюры, особенно учитывая, что качество российской армии сегодня далеко не соответствует фанфарам, в которые они постоянно [трубят]? Когда гораздо более эффективно можно воздействовать на свободный мир через те же демократические институты. Это и гораздо дешевле, и гораздо эффективнее. Уже пришло понимание, что это не вопрос Литвы, Латвии и Эстонии. Это вопрос того, существует ли НАТО как организация. Понятно, что несколько американских или канадских батальонов принципиально не меняют военного баланса. Но они создают совершенно другую ситуацию. И это, мне кажется, тоже остудило пыл самых горячих голов в Москве. Стало очевидно, что натовские обязательства Америка выполнять будет", — сказал Каспаров.

По его мнению, сейчас в Европе нет лидеров, способных на решительные действия, на четкую повестку дальнейшего развития Евросоюза: "Сегодня Европа находится в "разобранном" состоянии. Мне кажется, Европа потеряла ориентир: "а что будет дальше?". Если вернуться в 1990-91-е — это был конец "холодной войны", распад Советского Союза, ощущение эйфории и тотальный триумф либеральной демократии".

"Можно было начинать перестраивать мир. И в этот момент приходит администрация Клинтона, которая никакого интереса к глобальному устройству мира не высказала. В 1991 году никто не предложил стратегического плана: что надо делать дальше? На сегодня ООН — это дефиле диктаторов, она явно потеряла свой исторический смысл — препятствования открытому военному конфликту между СССР и США", — считает Каспаров, добавив, что "мир сегодня, если говорить об идеологической подоплеке, находится в вакууме. И то, что мир не выработал никакой концепции будущего, означает, что вакуум заполняют Россия, Китай, радикальный ислам".

Политик также прокомментировал приговор литовского суда по делу о событиях 13 января 1991 года и признание виновными министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще более 60 бывших советских должностных лиц.

"Хотелось бы, чтобы этот процесс охватил большее пространство бывшего Советского Союза. Потому что без признания преступной сущности коммунистического режима России не выбраться из этой ловушки. Попытка обойтись полумерами в начале ельцинского правления кончилась диктатурой КГБ. Причем в худшем варианте.

В отличие от советского режима, который пытался рассказывать о каком-то светлом будущем, сегодня путинская пропаганда — это больше культ смерти. "Россия окружена кольцом врагов, а мы должны воевать, умирать, мы попадем в рай". Такого в Советском Союзе не было. Эту основу нельзя не искоренить. То, что случилось в России после 1917 года, должно получить жесткую историческую оценку. И приговор Вильнюсского окружного суда, и процессы, происходящие в странах Балтии — это шаг в правильном направлении.

Если нам представится еще один исторический шанс, то категорически необходимо открытие архивов КГБ, признание КГБ преступной организацией, признание преступным советского режима, признание ответственности коммунистического режима за Вторую мировую войну, которую он развязал вместе с фашистской Германией. Эти вещи необходимы, иначе у страны нет будущего", — заявил Каспаров.

По его мнению, "Горбачев несет ответственность за все, что происходило в годы его правления. Вся биография Горбачева указывает, что ничего общего с этим западным мифом о великом сознательном реформаторе, эта биография не имеет. Горбачев оказался у руля, куда его привел Андропов, а потом сторонники Андропова в Политбюро… Когда Горбачев чувствовал, что власть ускользает, то переходил на сторону реакции. Он никогда не был последовательным сторонником перемен, если эти перемены угрожали его личной власти".

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