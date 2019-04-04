Каспаров — о выборах на Украине, "режиме Путина" и ситуации в странах Балтии

"Кто победит, я не знаю. Как представитель России, я считаю для себя неудобным вмешиваться в этот процесс. Во-первых, потому, что Россия является страной-агрессором, во-вторых, потому, что мы уже забыли, что такое выборы. Учить, как надо голосовать тех, кто уже 25 лет регулярно указывает на дверь своим президентам и премьер-министрам, мне кажется, россиянам не с руки. И я бы посоветовал всем остальным как оппозиционным так и псевдо-оппозиционным российским деятелям просто молчать и завидовать. Когда у нас появятся выборы, тогда будем обсуждать, что происходит у соседей", — сказал Каспаров.

"Российская власть пытается минимизировать российскую повестку. Говорить о том, что происходит в России, невыгодно потому, что экономическая ситуация катастрофически ухудшается, социальное положение граждан ухудшается, протесты растут. Путинский режим начинает подменять внутреннюю повестку внешней. И поэтому украинские выборы оказывают влияние на Россию — как на власть, так и на граждан. Украинские выборы, думаю, начнут сеять сомнение в головах многих людей в России. "Власть не вечна" — вот это, мне кажется, главный посыл украинских выборов", — отмечает политик.

По мнению Каспарова, "в случае победы Порошенко говорить можно только о продолжении процесса "развода". Зеленский менее предсказуем. Даже если посмотреть на выборы в Америке. Какие ожидания связывались с приходом Трампа? А уж влияние на Трампа, скорее всего, у Путина не меньшее, чем на Зеленского. Тем не менее, санкции не снимаются, а ужесточаются".

"В целом, ожидание людей в Кремле, что потенциальная победа Зеленского может что-то резко изменить, не соответствуют настроениям в обществе. Да, люди могут проголосовать за перемены, но если посмотреть голосование по Бойко, который четко российский кандидат, там 11,5 процентов. Может, процентов 15-20 в украинском обществе готовы сегодня на все закрыть глаза и начать дружить с Россией — несмотря на то, что забрали Крым, устроили войну на Востоке Украины, 13 тысяч убитых, бессчетное количество беженцев.

Если за интеграцию в Европу и вхождение в НАТО 10 лет назад выступало явное меньшинство украинцев, то сегодня цифры поменялись в обратную сторону. Во-вторых, мощнейшая российская пропаганда продолжается. И совершенно очевидно, что украинская власть не смогла полностью перекрыть все эти каналы. Инфильтрация агентуры и постоянное воздействие на людей продолжается. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но на этом фоне процесс дрейфа Украины в Европу продолжается", — делает вывод экс-чемпион мира по шахматам.

На вопрос, можно ли считать опасным напряжение в странах Балтии, Каспаров ответил, что "когда имеем дело с агрессивной диктатурой фашистского толка, типа путинской, ждать можно любых сюрпризов и подвохов. Но также очевидно, что мы уже можем определить алгоритм действий Путина. Все-таки путинская диктатура по происхождению гэбэшная, а не военная. Поэтому на военные акции Путин идет только тогда, когда на сто процентов уверен в успехе".

"Понятно, что операция по захвату Крыму была достаточно безболезненной — в силу того, что в Севастополе была мощнейшая база, на Украине начался тотальный хаос, и можно было перебросить туда достаточное количество "зеленых человечков". Но уже война в Донбассе показала, что ситуация далеко не столь очевидна. И именно поэтому Путин остановился. В Сирии то же самое. Действия Путина начались после того, как он понял, что администрация Обамы ничего делать не будет.

А переход натовской границы, мне кажется, совершенно невероятен на сегодняшний день. В принципе, Путин к нему не стремится, видно, что война идет гибридная. А зачем делать военные авантюры, особенно учитывая, что качество российской армии сегодня далеко не соответствует фанфарам, в которые они постоянно [трубят]? Когда гораздо более эффективно можно воздействовать на свободный мир через те же демократические институты. Это и гораздо дешевле, и гораздо эффективнее. Уже пришло понимание, что это не вопрос Литвы, Латвии и Эстонии. Это вопрос того, существует ли НАТО как организация. Понятно, что несколько американских или канадских батальонов принципиально не меняют военного баланса. Но они создают совершенно другую ситуацию. И это, мне кажется, тоже остудило пыл самых горячих голов в Москве. Стало очевидно, что натовские обязательства Америка выполнять будет", — сказал Каспаров.