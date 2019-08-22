КАРТА | Трамп выразил желание купить Гренландию. Посмотрите почему!

Напомним, что Трамп получил ожидаемый отрицательный ответ.

"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как полезные ископаемые, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемые источники энергии, и является новым пунктом для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, но не для продажи", – отметили в МИДе Гренландии.

В районе Ивиггут, на крайнем юге, добывают криолит — породу, играющую большую роль в алюминиевой промышленности и в производстве эмалей. Кроме того, на Гренландии имеются самородное железо, графит и бурый уголь, недавно выявлены значительные залежи свинцово-цинковых и урановых руд, а на шельфе разведаны месторождения нефти и газа.

Посмотрите на карту и вы увидите, что на острове представлена значительная часть таблицы Менделеева.