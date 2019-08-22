КАРТА | Трамп выразил желание купить Гренландию. Посмотрите почему!

Президент США Дональд Трамп недавно выразил желание купить у Дании Гренландию. Одной из причин на то могут быть недра Гренландии, которые при таянии ледников станут более доступными.
Напомним, что Трамп получил ожидаемый отрицательный ответ.
"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как полезные ископаемые, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемые источники энергии, и является новым пунктом для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, но не для продажи", – отметили в МИДе Гренландии.
В районе Ивиггут, на крайнем юге, добывают криолит — породу, играющую большую роль в алюминиевой промышленности и в производстве эмалей. Кроме того, на Гренландии имеются самородное железо, графит и бурый уголь, недавно выявлены значительные залежи свинцово-цинковых и урановых руд, а на шельфе разведаны месторождения нефти и газа.
Посмотрите на карту и вы увидите, что на острове представлена значительная часть таблицы Менделеева.
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