КАРТА | Трамп предложил создать независимое палестинское государство со столицей в Иерусалиме

Трамп представил свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Глава американского государства заявил, что Иерусалим будет оставаться "неделимой столицей" Израиля, при этом план американской администрации обеспечит создание "палестинской столицы в Восточном Иерусалиме, где Америка с гордостью откроет посольство".
Трамп опубликовал в своем Twitter карты Израиля и Палестины в границах, которые прописаны в предложенной Соединенными Штатами Америки ”сделке века” по израильско-палестинскому урегулированию.
По его словам, на одной из карт представлено будущее государство Палестина со столицей в восточном Иерусалиме.
По данным ряда наблюдателей, комментарий Трампа о будущем Иерусалима носит противоречивый характер. Такого мнения придерживается, в частности, бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро. Ситуация "совершенно непонятная", — написал он в Twitter.
В свою очередь израильский премьер Нетаньяху, который во время объявления мирного плана стоял рядом с Трампом, а потом выступил с собственным заявлением, назвал этот план "реалистичным путем" для достижения долгосрочного мира в регионе.
"В этот день Вы наметили блестящее будущее <…> для израильтян, палестинцев и региона, представив реалистичный путь к прочному миру", — заявил он, добавив, что открыт для переговоров с палестинцами для продвижения "к будущему государству".
При этом Нетаньяху отметил, что палестинцы должны признать еврейское государство Израиль.
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