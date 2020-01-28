КАРТА | Трамп предложил создать независимое палестинское государство со столицей в Иерусалиме

Трамп представил свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Глава американского государства заявил, что Иерусалим будет оставаться "неделимой столицей" Израиля, при этом план американской администрации обеспечит создание "палестинской столицы в Восточном Иерусалиме, где Америка с гордостью откроет посольство".

Трамп опубликовал в своем Twitter карты Израиля и Палестины в границах, которые прописаны в предложенной Соединенными Штатами Америки ”сделке века” по израильско-палестинскому урегулированию.

По его словам, на одной из карт представлено будущее государство Палестина со столицей в восточном Иерусалиме.

I will always stand with the State of Israel and the Jewish people. I strongly support their safety and security and their right to live within their historical homeland. It's time for peace! pic.twitter.com/lKwQ9IKTUG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

По данным ряда наблюдателей, комментарий Трампа о будущем Иерусалима носит противоречивый характер. Такого мнения придерживается, в частности, бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро. Ситуация "совершенно непонятная", — написал он в Twitter.

В свою очередь израильский премьер Нетаньяху, который во время объявления мирного плана стоял рядом с Трампом, а потом выступил с собственным заявлением, назвал этот план "реалистичным путем" для достижения долгосрочного мира в регионе.

"В этот день Вы наметили блестящее будущее <…> для израильтян, палестинцев и региона, представив реалистичный путь к прочному миру", — заявил он, добавив, что открыт для переговоров с палестинцами для продвижения "к будущему государству".

При этом Нетаньяху отметил, что палестинцы должны признать еврейское государство Израиль.