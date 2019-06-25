25.06.2019, 20:55

КАРТА | Решение ПАСЕ по России: смотрите, как голосовали делегации европейских стран

 (59)
rus.delfi.ee
EST 10

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала сегодня большинством голосов восстановление в правах делегации России.

Против этого решения были в первую очередь парламентские делегации Восточной и Северной Европы.

Цвет страны на карте означает:

- красный: единодушно ”против”;
- зеленый: единодушно ”за”;
- желтый: голоса членов делегации разделились поровну;
- оранжевый: большинство ”против”;
- салатовый: большинство ”за”;
- серый: не голосовали.

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