КАРТА | Решение ПАСЕ по России: смотрите, как голосовали делегации европейских стран

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала сегодня большинством голосов восстановление в правах делегации России.
Против этого решения были в первую очередь парламентские делегации Восточной и Северной Европы.
Цвет страны на карте означает:
- красный: единодушно ”против”;
- зеленый: единодушно ”за”;
- желтый: голоса членов делегации разделились поровну;
- оранжевый: большинство ”против”;
- салатовый: большинство ”за”;
- серый: не голосовали.
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