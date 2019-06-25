КАРТА | Решение ПАСЕ по России: смотрите, как голосовали делегации европейских стран

Против этого решения были в первую очередь парламентские делегации Восточной и Северной Европы.

Цвет страны на карте означает:

- красный: единодушно ”против”;

- зеленый: единодушно ”за”;

- желтый: голоса членов делегации разделились поровну;

- оранжевый: большинство ”против”;

- салатовый: большинство ”за”;

- серый: не голосовали.