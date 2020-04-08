Карантин в Литве продлили на две недели, ношение масок стало обязательным

8 апреля правительство Литвы приняло решение о продлении карантина и его условиях. Минздрав представил правительству проект, в котором предлагалось продлить карантин до 27 апреля включительно.
Глава Минздрава Аурелиюс Верига представил новый порядок — с 10 апреля сделать ношение масок в общественных местах обязательным.
"Это уже будет не рекомендация, в общественных местах нос и рот закрывать обязательно", — сказал Верига.
В постановлении речь шла и о пасхальных выходных. Чтобы ограничить собрания людей в праздники, движение перекроют с 20 ч. 10 апреля до 20 ч. 13 апреля. Правительство приняло этот порядок. На три дня движение будет остановлено.
Будет ограничено движение жителей, они не смогут въезжать в города и населенные пункты, где у них нет недвижимости. Исключение касается только поездок на похороны, к тяжело больным или к пострадавшим в случае несчастья и на работу.
Есть и другие изменения, они, например касаются приезда иностранцев, являющихся членами семьи жителей Литвы — родителями, детьми, супругами, опекунами. В постановлении предлагается разрешать членам экипажей международных коммерческих рейсов всех видов транспорта проезжать Литву без остановок. Однако по новым правилам, если у кого-то из членов экипажа установят симптомы COVID-19, то пограничники не впустят экипаж на территорию Литвы. Исключение касается только граждан Литвы и лиц, у которых есть вид на жительство в стране.
В соответствии с проектом, откроется новый КПП Лаворишкес-Котловка.
Другие действующие пункты: Калвария-Бидзиско, Салочай–Гренцтале, Бутинге-Руцава, Смелине-Медуми, Медининкай-Каменный Лог, Райгардас-Привалка, Кибартай-Чернышевское, Панямуне-Советск, Шальчининкай-Бенякони, Лаздияй-Арадники.
Лица и легковые автомобили могут пересекать границу только через два КПП: Калвария-Бидзиско и Салочай–Гренцтале.
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