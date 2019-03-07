Кандидат в президенты Украины Зеленский стал фигурантом уголовного дела

Зеленский также утверждает, что "специальные люди ищут контакты" в самопровозглашенной "Луганской народной республике", чтобы установить там его политические билборды. Кандидат в президенты Украины не исключил, что в ближайшее время будет возбуждено еще одно уголовное дело о том, что в 2002 году он якобы сбил человека в Черниговской области.

Между тем пресс-служба МВД Украины подтвердила, что возле офиса Зеленского в Киеве обнаружена аппаратура для прослушивания. "Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры для прослушивания. Ведется расследование", — цитирует пресс-служба слова главы ведомства Арсена Авакова.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что в полицию поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания на улице Белорусской. На месте происшествия охранник Зеленского рассказал полицейским, что кто-то устанавливал подозрительные предметы на крыше. Взрывотехники проверили подозрительные предметы и установили, что они не представляют опасности для жизни людей. Информация о находке передана в прокуратуру и Службу безопасности Украины (СБУ).