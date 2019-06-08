Кандидат в премьер-министры Британии признался в употреблении наркотиков

По словам Майкла Гоува, он несколько раз употреблял наркотики на различных мероприятиях больше 20 лет назад. Об этом он рассказал перед выходом книги, в которой говорится, что политик принимал кокаин в 2016 году.
Министр по вопросам окружающей среды и сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув рассказал, что в молодости принимал наркотики, пишет Daily Mail.
”Я принимал наркотики несколько раз на общественных мероприятиях более 20 лет назад. В то время я был молодым журналистом. Это было ошибкой. Я оглядываюсь назад и думаю, что лучше бы я этого не делал”, — сказал он изданию.
Такое заявление Гоув сделал в преддверии публикации посвященной ему книги журналиста Оуэна Беннета, в которой он утверждает, что министр употреблял кокаин в 2016 году, отмечает Daily Mail.
Гоуву 51 год, после выпуска из университета он работал репортером в Абердине, где писал для изданий The Press и Journal, после он перешел на работу в Би-би-си, а затем стал работать помощником редактора в The Times. В 2005-м Гоува впервые избрали в палату общин от Консервативной партии, во втором кабинете Терезы Мэй в 2017 году он получил должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
7 июня Мэй подала заявление об отставке с должности главы Консервативной партии, новый руководитель которой автоматически станет и исполняющим обязанности премьера. До тех пор пока консерваторы не изберут нового лидера, руководить Великобританией будет Мэй.
Среди кандидатов на пост Мэй помимо Гоува есть экс-глава британского МИДа Борис Джонсон, бывший министр по делам Brexit Доминик Рааб, глава МВД Саджид Джавид, а также действующий министр иностранных дел Джереми Хант и другие.
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