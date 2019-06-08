Кандидат в премьер-министры Британии признался в употреблении наркотиков

Министр по вопросам окружающей среды и сельского хозяйства Великобритании Майкл Гоув рассказал, что в молодости принимал наркотики, пишет Daily Mail.

”Я принимал наркотики несколько раз на общественных мероприятиях более 20 лет назад. В то время я был молодым журналистом. Это было ошибкой. Я оглядываюсь назад и думаю, что лучше бы я этого не делал”, — сказал он изданию.

Такое заявление Гоув сделал в преддверии публикации посвященной ему книги журналиста Оуэна Беннета, в которой он утверждает, что министр употреблял кокаин в 2016 году, отмечает Daily Mail.

Гоуву 51 год, после выпуска из университета он работал репортером в Абердине, где писал для изданий The Press и Journal, после он перешел на работу в Би-би-си, а затем стал работать помощником редактора в The Times. В 2005-м Гоува впервые избрали в палату общин от Консервативной партии, во втором кабинете Терезы Мэй в 2017 году он получил должность министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

7 июня Мэй подала заявление об отставке с должности главы Консервативной партии, новый руководитель которой автоматически станет и исполняющим обязанности премьера. До тех пор пока консерваторы не изберут нового лидера, руководить Великобританией будет Мэй.